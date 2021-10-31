قائد بالبيشمركة يوضح أسباب تكرار هجمات داعش في مناطق التماس

2021/10/31 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

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عزا نوري حمه علي مسؤول محور جنوب وغرب كركوك لقوات البيشمركة أسباب تكرار هجمات تنظيم داعش إلى الفراغات الأمنية الموجودة في مناطق التماس بين البيشمركة والجيش العراقي.

وقال القائد بالبيشمركة إنه الفراغات الأمنية بيننا وبين الجيش العراقي تمتد لعدة كيلومترات وفيها كهوف واماكن تسمح باختباء الإرهابيين فيها، مشيراً الى أنه تقرر تشكيل لواءين مشتركين قبل الانتخابات غير انه لغاية الان لم يتم ذلك، وهذا ما تسبب بسقوط ضحايا من البيشمركة والقوات الامنية والحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها.

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