الصين ترفض التحقيق الأميركي “المسيس والملفق” حول اصل وباء كوفيد

2021/10/31 | 14:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تحقيق أجرته أجهزة الاستخبارات الأميركية ونشر الجمعة عن أصل وباء كوفيد-19 استياء بكين التي وصفته الأحد بأنه “مسيس وكاذب”، داعية واشنطن إلى “الكف عن مهاجمة” الصين.قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين “بغض النظر عن عدد المرات التي … Readmore

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