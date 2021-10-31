فرنسا لبريطانيا: احترموا قواعد صيد الأسماك

2021/10/31 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، إن ماكرون طلب من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أن تحترم لندن القواعد الدولية في خلاف بين البلدين على حقوق صيد الأسماك.

وقال المسؤول للصحافيين بعد لقاء خاص وجها لوجه بين الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما “الهدف بالنسبة للاثنين الرئيس ورئيس الوزراء كان العمل من أجل التهدئة”.

وأضاف المستشار الرئاسي إن ماكرون قال لجونسون إنه يتوقع جدية واحتراما بين الرجلين وذلك بعد أيام من التهديدات والتهديدات المضادة بسبب تراخيص الصيد.

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