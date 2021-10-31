2021/10/31 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم

الاحد، قتل إرهابي وإصابة أثنين أخرين

بكمين في قرية "الحمضية" بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "اللواء الآلي الثاني

الفرقة الآلية شر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إرهابي وإصابة 2 أخرين بكمين محكم في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل إرهابي وإصابة 2 أخرين بكمين محكم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).