مشاجرة على 'النفايات' تنهي حياة احد الاشخاص في صلاح الدين

2021/10/31 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت مشاجرة بين مجموعة من الشباب على النفايات حياة احدهم في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، الاحد (31 تشرين الاول 2021)، ان "مجموعة من الشباب كانوا يبحثون في اكوام النفايات في احد مقالع مدينة بيجي، وحصل شجار بينهم عند دخول سيارة البلدية لغرض تفريغ النفايات،" مبينا ان "كل واحد منهم اراد الاستيلاء على عجلة النفايات."

واضاف، انهم "صعدوا فوق السيارة وحصل تدافع وشجار حاد مما ادى لسقوط احدهم واصابته بجروح بالغة، نقل على اثرها الى المستشفى"، لافتا الى انه "توفي بعد ساعات متأثرا باصابته".

واوضح المصدر، ان "القوات الامنية لم تتدخل ولم تتخذ اي اجراء قانوني بالحادثة الى الان".

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