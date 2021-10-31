بينما كان يلعب الغميضة.. تمساح يهاجم طفل ويقضم أطرافه

2021/10/31 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض تشارلي بويل البالغ من العمر 12 عامًا لهجوم تمساح بينما كان في إجازة عائلية في منتجع كلوب ميد كانكون، بينما كان يلهو مع أصدقائه لكن التجربة المرعبة لم تثني الطفل عن التخطيط لعيد الهالوين بل ألهمته الحادثة فكرة لصنع زيه الخاص.

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