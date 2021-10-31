المرور تحدد الغرامة المفروضة على الشاحنات المخالفة

2021/10/31 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد مديرية المرور العامة، استمرار فرض الغرامات على الشاحنات المخالفة المحملة بأكثر من الوزن المحدد لها.وقال اعلام المرور في بيان إن “المديرية أصدرت قرارات بتحديد حركة الشاحنات داخل العاصمة بغداد وملتزمون […]

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