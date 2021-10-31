المرور تكشف تفاصيل جديدة حول مشروع توحيد أرقام السيارات في العراق

2021/10/31 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت مديرية المرور العامة، الأحد، موعد إعلان توحيد لوحات المركبات، فيما أشارت إلى أنها رصدت مخالفات كثيرة من أصحاب سيارات الحمل الكبيرة.

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وقال مدير إعلام المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (31 تشرين الأول 2021)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ومدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، ناقشا ملف توحيد لوحات المركبات"، مبيناً، أن "هذا القرار ليس فقط في العراق، بل نفذ في دول أخرى وهو ضمن اتفاقية فيينا، التي تلزم الدول بأن تكون اللوحات موحدة، وبرقم بارز، وباللغة الإنكليزية، ووضع رقم بدل اسم المحافظة".

وأضاف، أنه " في حال الانتهاء من الإجراءات بشأن توحيد اللوحات، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".

وبشأن زيادة اعداد السيارات، أوضح، أن "هناك دراسات ولجاناً مشتركة مع الجهات ذات العلاقة حول زيادة اعداد السيارات، وعلى مديريتنا ابداء المشورة والرأي الفنيين"، مؤكداً أن "زيادة أعداد السيارات في الشارع اثر في حركة السير، وأدى لتكاثر الاختناقات المرورية".

وأشار إلى "وجود مخالفات كثيرة تسجل على أصحاب سيارات الحمل الكبيرة، بسبب تحميل أطنان أكثر من المسموح به، حيث يتم رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبيَّن، أن "مديرية المرور العامة قامت بتفعيل الأوزان المحورية، لتتم السيطرة على الأوزان المخالفة التي تؤدي إلى دمار البنى التحتية".

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