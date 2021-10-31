خلية أزمة مبكرة لإدارة ملف الكهرباء في الصيف المقبل

2021/10/31 | 14:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، تسجيل أعلى مستوى من إنتاج الكهرباء في العراق هذا العام، مشيرًا إلى تشكيل خلية أزمة مبكرة لتجاوز نقص الطاقة خلال موسم الصيف المقبل.

وقال الكاظمي خلال اجتماع في مقر وزارة الكهرباء وفق مكتبه الإعلامي، 31 تشرين الأول/أكتوبر، "نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء"، مبينًا أنّ "وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إنّ العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي".

وأضاف الكاظمي، "يوجد الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة مرت بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين".

وأكّد الكاظمي، "متابعته مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى تطورات الطاقة، وإصدار توجيه بتشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات"، موضحًا أنّ "الحكومة تعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا السياق".

كما أكّد رئيس الحكومة، على "أهمية تفعيل الجباية لضمان استمرارية الإنتاج والتغذية، وتطوير كادر الوزارة لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الطاقة والأمور الإدارية وغيرها".

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