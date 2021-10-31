النتائج ترجح كفة الأولمبي في حسم التأهل لنهائيات آسيا

2021/10/31 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد المدرب المساعد لمنتخبنا الاولمبي سعد حافظ، أنَّ فوز البحرين على المالديف أعطى منتخبنا الأريحية في التعامل مع مباراة البحرين مع ازدياد حظوظنا في فرص الفوز والتعادل لحسم التأهل الى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً.وقال حافظ في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" نتيجة البحرين والفوز بثلاثة أهداف أمام المالديف رجحت كفة منتخبنا في الفوز أو التعادل لضمان التأهل الى نهائيات آسيا ، بالإضافة الى المستوى الذي ظهر فيه منتخبنا أمام المالديف، ما زاد من طموح اللاعبين في مواصلة المشوار بالروحية نفسها ".واضاف حافظ، أن" الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب شدد على تحفيز الجانب النفسي والمعنوي لدى اللاعبين و تأكيده أنْ لا بديل سوى الفوز واللعب بخيارين قد يجعل اللاعب يفقد الكثير من التركيز ".وتابع حافظ :" تم تشخيص نقاط الضعف والقوة للفريق الخصم مع عرض لقطات كثيرة للمنتخب البحريني في أكثر من مباراة مختلفة، وتم طرح المفردات الحقيقة للتمكن من مجريات للمباراة"، لافتاً الى أن" الجميع يعلوهم العزم والاصرار لتصدر المجموعة وخطف بطاقة التأهل".

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