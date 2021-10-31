"غير صحيح".. مصر ترد على "شائعة الموز"

2021/10/31 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الأحد، على تقارير بشأن استيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.

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