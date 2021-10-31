إنفوجرافيك.. أذكى 5 مدن عربية في عام 2021

2021/10/31 | 15:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: تصدرت أبوظبي المدن الذكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، وفق مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.واحتلت أبوظبي المركز الـ28 عالمياً بين 118 مدينة شملها التصنيف، ويغطي مؤشر المدن الذكية …

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