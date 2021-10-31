طاقم تحكيم بحريني لإدارة مباراة المنتخب العراقي أمام سوريا في تصفيات المونديال

2021/10/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة

القدم، الاحد، الطواقمَ التحكيميّة

التي ستقودُ مباريات الجولة الخامسة

للتصفياتِ الآسيويّةِ المؤهلة

لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ سوريا

في خامس مبارياته ف

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