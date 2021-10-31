تعليق جديد من الثقافة بشأن منحة الأدباء والصحفيين والفنانين

2021/10/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

إطلاق منحة الأدباء والصحفيين

والفنانين

وزارة الثقافة تطالب الجهات المعنية

بالإسراع بتقديم أسماء المستحقين

طالبت وزارة الثقافة والسياحة والآثار

اليوم الأحد الاتحاد العام للأدباء

والكتاب في العرا

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