محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين

2021/10/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم

الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

الاثنين في مؤسسات الدولة بأستثناء

الدوائر الخدمية.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان

مقتضب، تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"

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