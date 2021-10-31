محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

2021/10/31 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

اعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين في مؤسسات الدولة بأستثناء الدوائر الخدمية.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري، تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذا القرار كان لمقتضيات المصلحة العامة ولوجود اعمال تبليط في الشوارع الرئيسية للمدينة".

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