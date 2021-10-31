الثقافة تصدر توجيهاً بشأن منحة الأدباء والصحفيين والفنانين

2021/10/31 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن منحة الأدباء والصحفيين والفنانين، فيما طالبت الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين بالإسراع في تقديم أسماء المستحقين للمنحة المالية لهذه السنة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "ومن خلال كتابها ذي العدد م و/117 7 في 202 1/9/12 الذي طالبت فيه بتقديم الأسماء المرشحة عنكم على نحو السرعة لتسلم المنحة المالية إلا أنه لم تتم الإجابة عنه من قبلكم رغم أن وزارتنا بذلت جهداً حثيثاً مع مجلس النواب لإقرار المنحة ضمن الموازنة الاتحادية".

وأضافت أن "هذه هي المرة الثانية التي تخاطب فيها الوزارة الجهات المذكورة".

يذكر أن المنحة المالية المذكورة أوقفت منذ سنة 201 4 وعمل السيد وزير الثقافة على إعادتها وادراجها ضمن الموازنة دعماً لشريحة الصحفيين والفنانين والأدباء.

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