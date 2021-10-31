2021/10/31 | 15:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزارة الكهرباء والتقى الكادر المتقدم، فيما تطرق الى تنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة.أبرز ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم: – نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط من شأنها …

ظهرت المقالة الكاظمي يزور وزارة الكهرباء..



التفاصيل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور وزارة الكهرباء.. التفاصيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور وزارة الكهرباء.. التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).