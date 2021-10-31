صورة /سيلفي/ تنهي حياة طالبة جامعية في كربلاء

2021/10/31 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ لقيت طالبة جامعية حتفها اثر سقوطها من الطابق الثالث في جامعة "العميد" في كربلاء ، لقيامها بالتقاط صورة / سيلفي / بجهازها المحمول .وذكر مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الطالبة ، وهي في المرحلة الثالثة بكلية الصيدلة ، فارقت الحياة بعد وصولها الى المستشفى "./ انتهى

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