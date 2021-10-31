الثقافة تطالب الإسراع بتقديم أسماء المستحقين لإطلاق منحة الصحفيين والفنانين

2021/10/31 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالبت وزارة الثقافة، الأحد، الإسراع بتقديم أسماء المستحقين لإطلاق منحة الادباء والصحفيين والفنانين.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين الإسراع في تقديم أسماء المستحقين للمنحة المالية لهذه السنة"، مبينة أن "هذه هي المرة الثانية التي نخاطب بها الجهات المذكورة".

وذكرت الوزارة في بيانها "نشير إلى كتابنا ذي العدد م و/117‪7 في 202‪1/9/12 الذي طالبت وزارتنا بمضمونه بتقديم الأسماء المرشحة عنكم على نحو السرعة لتسلّم المنحة المالية، إلا أنه لم تتم الإجابة عنه من قبلكم رغم أنَّ وزارتنا بذلت جهداً حثيثاً مع مجلس النواب لإقرار المنحة ضمن الموازنة الاتحادية".

يذكر أنَّ المنحة المالية المذكورة أوقفت منذ سنة 2014 بس احتلال "داعش" لمحافظات عراقية ودخول البلاد بأزمة مالية كبيرة.

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