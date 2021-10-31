2021/10/31 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١.

وذكر الجبوري في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 تشرين الاول 2021)، ان "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ في مؤسسات الدولة بأستثناء الدوائر الخدمية وذلك لمقتضيات المصلحة العامة لوجود اعمال تبليط في الشوارع الرئيسية للمدينة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).