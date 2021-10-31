الثقافة تطالب بأسماء المشمولين بمنحة الصحفيين والفنانين

2021/10/31 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ونقابة الصحفيين ونقابة الفنانين بالإسراع في تقديم أسماء المستحقين للمنحة المالية لهذه السنة.

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وأكد الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 تشرين الأول 2021)، أن "هذه هي المرة الثانية التي تخاطب فيها الوزارة الجهات المذكورة"، مشيرة إلى أن "كتابنا ذي العدد م و/117 7 في 202 1/9/12 الذي طالبت وزارتنا بمضمونه بتقديم الأسماء المرشحة عنكم على نحو السرعة لتسلّم المنحة المالية إلا أنه لم تتم الإجابة عنه من قبلكم رغم أنَّ وزارتنا بذلت جهداً حثيثاً مع مجلس النواب لإقرار المنحة ضمن الموازنة الاتحادية".

وأوضح البيان أن "المنحة المالية المذكورة أوقفت منذ سنة 201 4 وعمل وزير الثقافة على إعادتها وادراجها ضمن الموازنة دعماً لشريحة الصحفيين والفنانين والأدباء".

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