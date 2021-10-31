تحديد طاقم التحكيم وفريق إدارة مباراة المنتخب الوطني أمام سوريا

2021/10/31 | 15:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الآسيوي فريق تحكيم من البحرين

الترا عراق - فريق التحرير

كَلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق تحكيم من البحرين، لقيادة مباراة المنتخبين الوطني بكرة القدم أمام نظيره السوري ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويتألف الطاقم الذي سيدير المباراة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر في قطر، من الحكم الرئيس نواف شكر الله، والمساعد الأول محمد جعفر سلمان، والمساعد الثاني عبد الله الرويمي.

وسيكون الحكم الرابع أحمد خليل العلي من الكويت، وحكم الفار شوان روبيرت إيفانس من أستراليا، ومساعد الفار أحمد أبو بكر الكاف من عمان، ومقيم الحكام تورور كاميكاوا من اليابان، والمسؤول الطبي علي حسن الإمام من السودان، ومراقب المباراة داف لاتماند إسلاموف من طاجيكستان.

ويتذيل المنتخب الوطني المجموعة الأولى بثلاث نقاط، في المركز الخامس يليه المنتخب السوري في المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة.

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