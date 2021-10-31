2021/10/31 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الملك سلمان خلال الاتصال عن "شكره لملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة تصريحات قرداحي.. الملك السعودي يهاتف نظيره البحريني وأمير الكويت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة تصريحات قرداحي.. الملك السعودي يهاتف نظيره البحريني وأمير الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).