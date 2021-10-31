غدًا..نينوى تعطل الدوام لهذا السبب

2021/10/31 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، عن تعطيل الدوام في المحافظة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “محافظ نينوى نجم الجبوري اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً […]

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