الثقافة تطالب الاسراع بتقديم اسماء المستحقين للمنحة

2021/10/31 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نطالب بالإسراع في تقديم أسماء المستحقين للمنحة المالية لهذه السنة.

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