رئيس الوزراء: العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة بالعام الحالي ويخطط لتنويع مصادرها

2021/10/31 | 15:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إن وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق …

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