2021/10/31 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية، الاحد، اعادة فتاة هاربة إلى ذويها في محافظة البصرة بعد ان تعرضت للتعنيف الجسدي واللفظي من قبل زوجة والدها.وذكرت المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجتمعية تعيد فتاة لذويها بعدما هربت بسبب تعنيفها المركز الخبري الوطني.

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