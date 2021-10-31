تركيا تنفي مسؤوليتها عن استخدام اوكرانيا لطائرة هجومية تركية الصنع

2021/10/31 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الأحد، أن بلاده ليست مسؤولة عن استخدام اوكرانيا لطائرة مسيّرة تركية في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لموسكو.

ونشر الجيش الأوكراني هذا الأسبوع لقطات لما قال إنه أول استخدام لطائرة “تي بي 2 بيرقدار” المسيّرة التركية الصنع ضد الانفصاليين في شرق البلاد، حيث يخوض نزاعا منذ عام 2014.

ويعدّ إدخال هذا النوع من الطائرات عامل تغيير في قواعد اللعبة في الحرب المستمرة منذ سنوات.



كما أنّ بيع تركيا طائرات مسيّرة لكييف يعقّد علاقاتها مع روسيا التي ألقت بثقلها السياسي وراء الانفصاليين الأوكرانيين.

وكان الكرملين حذر الأربعاء من أن استخدام الطائرات المسيّرة التركية قد يؤدي الى “زعزعة استقرار الوضع”.

وقال تشاوش أوغلو للصحافيين بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، “إذا قامت دولة ما بشراء (أسلحة) منا، فإنها لا تعود منتجا تركيا.



لربما تم تصنيعها في تركيا ولكنها تخص أوكرانيا”.



وأضاف “لا يمكن إلقاء اللوم على تركيا بخصوص ذلك”.

وكانت فرنسا والمانيا اللتين تلعبان دور الوسيط في الأزمة انتقدتا هذه الخطوة.من جهته تجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الانتقادات الغربية ، قائلا إن بلاده “تدافع عن أراضيها”.

وقال مراقبون دوليون في شرق أوكرانيا يستخدمون طائرات مسيّرة للإبلاغ عن الانتهاكات إن طائراتهم تعرضت مؤخراً للتشويش.

وأودى النزاع في شرق أوكرانيا الذي اندلع بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

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