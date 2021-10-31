2021/10/31 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيميّة التي ستقودُ مباريات الجولة الخامسة للتصفياتِ الآسيويّةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيلاقي منتخبنا الوطني منتخبَ سوريا في خامس مبارياته في التصفيات الآسيويّة لحسابِ المجموعة الأولى في الحادي عشر من الشهر المقبل في المباراةِ التي ستقامُ في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقودُ المباراة طاقمٌ تحكيمي بحريني بقيادة نواف شكر الله (حكم ساحة)، ومحمد جعفر (حكماً مساعداً أول) وعبدالله صالح (حكماً مساعداً ثانياً)، والكويتي أحمد العلي (حكماً رابعاً)، والياباني تورو (مقيّماً للحكام).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طاقم تحكيمي بحريني لقيادة مباراة منتخبنا أمام سوريا في التصفيات الآسيوية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طاقم تحكيمي بحريني لقيادة مباراة منتخبنا أمام سوريا في التصفيات الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).