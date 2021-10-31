2021/10/31 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية صحة ديالى ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي للمحافظة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة وفاة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "تم فحص ١٣٠ مسحة جديدة"، لافتا الى انه "بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة اليوم ١٣ مسحة".

واضاف انه "لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الإدارية ولم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات ٤٩٦ وفاة"، مبينا انه "تم تسجيل ١١ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٥٨٣٩ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة ٧٦٤٤٠ حالة في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا وفيات.. ديالى تعلن موقفها الوبائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلا وفيات.. ديالى تعلن موقفها الوبائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).