الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها في البصرة

2021/10/31 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت الشرطة المجتمعية في البصرة، اليوم الأحد، إعادة فتاة هارية الى ذويها في المحافظة.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فتاة هارية تم إعادتها الى ذويها"، لافتاً إلى ان "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من أحد أصدقاء الشرطة المجتمعية تفيد بعثوره على فتاة هاربة من ذويها يأويها في منزله".

وأضاف البيان، أن "مفرزة توجهت إلى محل سكنه وتبين ان الفتاة مختلة عقليا وتتعرض إلى العنف الجسدي واللفظي من قبل زوجة والدها وبعد البحث والتحري والتواصل مع مختار المنطقة وأصدقاء الشرطة المجتمعية تم التوصل إلى محل سكناها ولقاء ذويها وإصطحابهم إلى مقر الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة لأخذ التعهدات الأصولية عليهم بعدم التعرض لها أو تعنيفها جسديا أو لفظيا".

ولفت إلى أن "الشرطة المجتمعية ستكون لها زيارات متكررة للأسرة للإطمئنان على سلامة الفتاة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها".

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