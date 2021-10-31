الوفد الصدري من ديالى : جئنا بتوجيه من السيد الصدر لتهدئة الوضع وابعاد شبح الطائفية

2021/10/31 | 15:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصل الى ديالى اليوم :" ضرورة الجدية في التحقيق ومتابعة ملابسات جريمة المقدادية واعلان نتائجها في أسرع وقت ممكن لينال المجرمون والمقصرون جزاءهم العادل".واوضح الوفد :" ان الزيارة جاءت بتوجيه من السيد القائد مقتدى الصدر لتهدئة الوضع في ديالى وابعاد شبح الطائفية والحفاظ على النسيج الوطني لاهلها الكرام ".وكان وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل الى ديالى اليوم ،وتفقد موقع الجريمة.كما قدم التعازي لذوي الضحايا./ انتهى7

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