انتحار منتسب في الجيش العراقي

2021/10/31 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار منتسب في الجيش العراقي بمحافظة كربلاء.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (31 تشرين الاول 2021)، ان "منتسبا في الجيش العراقي انتحر باطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي في منطقة (ال ابو حوميد) بقضاء الحسينية في كربلاء".

واضاف، ان "اسباب الانتحار مجهولة، بينما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادثة"، لافتا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات اللازمة".

وبهذا سجلت محافظة كربلاء ثاني حادثة انتحار اليوم.

N.A

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