مسؤولون أمنيون كرد: هجمات داعش تحدث بسبب وجود فراغات أمنية بين الجيش والبيشمركة

2021/10/31 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجع مسؤولون كرد أسباب تكرار هجمات تنظيم داعش إلى الفراغات الأمنية الموجودة في مناطق التماس بين البيشمركة والجيش العراقي.

واكد مسؤولون امنيون كرد وجود فراغات أمنية كبيرة بين البيشمركة والجيش العراقي تمتد لعدة كيلومترات مشيرين الى ان هذه الفراغات فيها كهوف واماكن تسمح جغرافيتها ليختبئ فيها الإرهابيون فيها لعدة أيام لينفذوا من خلالها عملياتهم.

ويؤكد المسؤولون الكرد تأخر الإجراءات المتعلقة بتشكيل لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي لمطاردة فلول الإرهاب في المتنازع عليها على الرغم من اتفاق الجانبين على تشكيل هذا اللواء الا ان الاجراءات تسير بصورة بطيئة.

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