اليابان.. مهاجم يطعن الركاب ويشعل النار بأحد قطارات طوكيو

2021/10/31 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات اليابانية، الأحد، شخصا بعدما هاجم ركاب قطار في طوكيو بسكين، وأشعل حريقا على متنه، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، جروح أحدهم خطيرة.

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