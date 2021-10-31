جدل بعد تصريحات ضد المسلمين من وزير الأمن الهندي

2021/10/31 | 15:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت تصريحات الوزير الهندي المعادية للمسلمين صفحات جريدة (تايمز أوف إنديا) المحلية.

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