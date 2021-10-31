2021/10/31 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في حديث مع قناة “الجديد”، أن “استقالته من الحكومة غير واردة”، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.هذا وتباينت الآراء في الوسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة المركز الخبري الوطني.

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