برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيكي

2021/10/31 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، بشأن الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع الفريق.وكان بيكيه قد غادر مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 70، وشارك المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت بدلًا منه.

وقال برشلونة، في بيان طبي: “الفحوصات الطبية التي أجريت على بيكيه، صباح اليوم، تؤكد إصابته بتشنج في ربلة الساق اليمنى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

جدير بالذكر، أن برشلونة تعادل مع ألافيس، بهدف لمثله، حيث تقدم البرسا أولًا عن طريق ممفيس ديباي، قبل أن يتعادل لويس ريوخا سريعًا لألافيس.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، ووصل ديبورتيفو ألافيس إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

ويعد هذا اللقاء الأول للمدرب المؤقت سيرجي بارخوان في القيادة الفنية لبرشلونة، خلفًا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من منصبه، عقب الهزيمة أمام رايو فايكانو في الجولة الماضية.

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