كيف تغير وضع الدول العربية على

2021/10/31 | 16:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 10 سنوات على موجة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت العالم العربي، وبحسب وحدة الاستخبارات الاقتصادية فقد تحسن ترتيب بعض الدول العربية على مؤشر الديمقراطية منذ عام 2010 حتى عام 2020.

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