ارتفاع جديد في مؤشر الإصابات اليومية بكورونا في العراق

2021/10/31 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 12046 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1861 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 32 مصاباً خلال المدة المذكورة".

ويوم أمس، شهد الموقف الوبائي انحساراً في مؤشر الإصابات اليومية في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الأول 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 682 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 1952 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 27 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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