بايدن: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إزالة التعرفة الجمركية عن عدد من البضائع

2021/10/31 | 16:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إزالة التعرفة الجمركية على عدد من البضائع.وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في ختام قمة مجموعة العشرين بروما "تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تعليق التعرفة الجمركية على الحديد الصلب والألمنيوم".وكشفت مصادر مطلعة على مفاوضات قمة دول مجموعة العشرين، عن أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في قمة باريس عام 2015 والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ (1.5) درجة.ووفقا لمسودة البيان، ستتوقف مجموعة العشرين عن تمويل محطات جديدة تعمل بالفحم على المستوى الدولي بحلول نهاية 2021.بدورها، ذكرت مصادر دبلوماسية مواكبة لنقاشات مجموعة العشرين أن ساعات الليلة الماضية كانت طويلة وصعبة بين الوفود المشاركة في القمة، ولكن في النهاية يبدو أن البيان الختامي سيحمل إعلانات ومقرارات وأن هناك أملا بتسجيل تفاهمات بشأن المناخ والبيئة الخضراء، بحسب مراسل "الحرة".وقد تم الاتفاق أولا على العمل على تخفيض درجة ونصف درجة من درجات حرارة الأرض، والموافقة على مبلغ مئة مليار دولار لتمويل مواجهة التغيرات المناخية تحت مسمى " بيئة منتصف القرن" أي عام 2050 للتخلص من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون.ولا تزال مسألة استخدام الفحم الأحفوري الذي تستخدمه الصين والكثير من الدول الناشئة في صناعاتها، موضع نقاش حتى الساعة.

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