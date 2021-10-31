2021/10/31 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واجها تحديات عالمية في الأشهر القليلة الماضية، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في ختام قمة مجموعة العشرين بروما.

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