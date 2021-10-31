الصحة: الانخفاض الملحوظ بأعداد إصابات كورونا لا يستثني العراق من الدخول في موجة رابعة

2021/10/31 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من دخول العراق بموجة جديدة لجائحة كورونا مع حلول فصل الشتاء.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح ان الانخفاض الملحوظ بأعداد الإصابات والوفيات وزيادة كبيرة أعداد الملقحين لا يستثني العراق من الدخول في موجة رابعة للجائحة..



مشيرة الى ان بعض الدول دخلت بالفعل بموجه جديده حصدت من خلالها الكثير من الإصابات والوفيات على الرغم من وصولها الى مستويات عالية من التلقيح.

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