2021/10/31 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني التقى وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، السفير التركي وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع الربط السككي بين البلدين.وقال الوزير في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إنه “تأتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يلتقي السفير التركي لتفعيل الربط السككي بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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