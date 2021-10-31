2021/10/31 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ظهرت دراسة علمية حديثة أن بعض الأمراض الفيروسية يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.ويستند البحث، الذي نشره موقع “بولدسكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبحاث صادمة..



الالتهابات الفيروسية تزيد فرص الإصابة بأمراض عصبية خطيرة المركز الخبري الوطني.

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