بايدن يعلن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشان التعرفة الجمركية

2021/10/31 | 16:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاتفاق أولا على العمل على تخفيض درجة ونصف درجة من درجات حرارة الأرض.

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