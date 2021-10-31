الحلبوسي يبحث مع السفير الأميركي نتائج الانتخابات

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي

استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفيرَ الأميركي لدى العراق السيد ماثيو تولر.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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المكتب الإعلامي

31 تشرين الأول 2021

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