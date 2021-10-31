مرور كربلاء تحجز الدراجات النارية لهذا السبب

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

افاد مصدر أمنى في كربلاء، اليوم الاحد، بحجز المرور العديد من الدراجات النارية مع فرض غرامات مالية في منطقة الجاير لمخالفتهم قواعد السير.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "دوريات المرور حجزت العديد من الدراجات النارية في منطقة الجاير قرب مجسر الامام العباس عليه السلام بمحافظة كربلاء".

وأضاف ان "سبب الحجز والغرامية يعود لسيرهم عكس الاتجاه ومخالفة شروط وقواعد السير".

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