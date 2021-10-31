المفوضية تعلن عن إتمام عد وفرز محطات 6 محافظات

2021/10/31 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

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المفوضية تعلن عن إتمام عد وفرز محطات محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار

تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد ٣١ تشرين الأول ٢٠٢١، عن إتمام العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.وسترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.



وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد الاثنين عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما يوم الثلاثاء فسيجري فيه استكمال محطات ذي قار نفسها.وتجدد المفوضية دعوتها لمراقبي الكيانات وممثلي المرشحين الطاعنين للحضور إلى قاعة العد والفرز اليدوي لمتابعة الإجراءات السارية هناك التي تستمر وفق الإطار القانوني، لأن حضور المراقبين يعطي المزيد من الثقة بين المفوضية والمرشحين وهم يتابعون عملية العد والفرز التي تجري من دون أي قيود أو عراقيل.

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